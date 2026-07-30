Director ejecutivo de TECHO: “Siempre ponemos en valor la vivienda de emergencia, debiesen llegar en un máximo de tres meses”
Más de cien viviendas destruidas de forma completa y 35 mil con algún tipo de daño son parte de las consecuencias materiales que dejó el sistema frontal en el Norte Chico según el director ejecutivo de TECHO Chile, Gonzalo Rodríguez. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, planteó que "a veces al Estado no le da solo y ahí tiene que entrar la sociedad civil, los privados organizados, para poder colaborar en lo que también se requiere". Revisa en el video el diagnóstico del integrante de la ONG sobre la situación de los damnificados en las regiones de Coquimbo y en Atacama y cómo buscan apoyar en la construcción de viviendas de emergencias.
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