SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Director ejecutivo de TECHO: “Siempre ponemos en valor la vivienda de emergencia, debiesen llegar en un máximo de tres meses”

    Más de cien viviendas destruidas de forma completa y 35 mil con algún tipo de daño son parte de las consecuencias materiales que dejó el sistema frontal en el Norte Chico según el director ejecutivo de TECHO Chile, Gonzalo Rodríguez. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, planteó que "a veces al Estado no le da solo y ahí tiene que entrar la sociedad civil, los privados organizados, para poder colaborar en lo que también se requiere". Revisa en el video el diagnóstico del integrante de la ONG sobre la situación de los damnificados en las regiones de Coquimbo y en Atacama y cómo buscan apoyar en la construcción de viviendas de emergencias.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónTECHO ChileTecho para ChileNorte ChicoRegión de CoquimboRegión de AtacamaCoquimboAtacama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes

    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

    Gobierno anuncia pago de bono de recuperación en Atacama y Coquimbo desde este viernes: más de 4 mil hogares serán beneficiados

    En su despedida: el golazo de Francisco González para O’Higgins ante Boca Juniors

    “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno
    Chile

    “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana
    Negocios

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    El liquidador que gestionará el futuro de Tactical Sport y Azul Azul: “Trataremos de idear la forma más transparente para venderlo”

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes
    El Deportivo

    O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes

    En su despedida: el golazo de Francisco González para O’Higgins ante Boca Juniors

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza
    Mundo

    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

    Gobierno anuncia pago de bono de recuperación en Atacama y Coquimbo desde este viernes: más de 4 mil hogares serán beneficiados

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo