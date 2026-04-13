El cortometraje animado chileno “Ladrón de flores” es distinguido en festival internacional

El cortometraje animado chileno “Ladrón de flores”, dirigido por Jorge del Campo Andrade, fue distinguido con una Mención Honrosa en la última edición de Mi Primer Festival, certamen que se realiza anualmente en Lima y que reúne producciones audiovisuales de distintos países enfocadas en públicos infantiles y juveniles.

En su undécima edición, denominada Edición Solar, el festival recibió más de 2.000 obras provenientes de distintas partes del mundo, de las cuales 77 producciones fueron seleccionadas para formar parte de la selección oficial, según informó la organización. En ese competitivo contexto internacional, el cortometraje chileno logró destacar y obtener una Mención Honrosa.

Una historia sencilla y emotiva

“Ladrón de flores” es un cortometraje de animación 2D realizado con técnica cutout, que mezcla aventura y sensibilidad para contar una historia sobre la amistad y los pequeños gestos que pueden marcar la diferencia.

La película sigue a un niño que, con unas pocas monedas en el bolsillo, intenta encontrar el regalo perfecto para sorprender a su mejor amiga en el día de su cumpleaños. Durante su búsqueda descubre aquello que podría ser el obsequio ideal, aunque conseguirlo no será tarea fácil.

A través de una narrativa simple pero emotiva, la obra explora temas como la generosidad, la perseverancia y el valor de los vínculos, conectando con audiencias de distintas edades.

Presencia chilena en circuitos internacionales

El reconocimiento obtenido en Mi Primer Festival se suma a la creciente presencia del cine de animación chileno en festivales internacionales, consolidando el trabajo de realizadores que exploran nuevas formas de contar historias desde Latinoamérica.

En espacios como este, donde participan producciones de diversos países y estilos, el cortometraje dirigido por Jorge del Campo Andrade logra destacar con una propuesta visual delicada y una historia universal sobre la amistad.