El espaldarazo de Paulina Vodanovic al proyecto que restringe la UF: “El Estado no se va a caer porque se discuta”

“El rol que tiene que tener el gobierno si estima que es una mala política, es venir a hacer la gestión, presentarse en las comisiones y hacer el debate donde corresponde, que es el Congreso Nacional”.

De esa forma la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respondió en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, a los reparos de La Moneda al proyecto socialista que busca restringir la Unidad de Fomento (UF).

La iniciativa, aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara e impulsada por los diputados del PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, busca que no se ocupe la UF en el cobro de contratos vinculados a arriendos, en dividendos hipotecarios, educación y salud.

Ante esa comisión, el ministro de Hacienda Mario Marcel (independiente cercano al PS), afirmó: “No exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario“.

Al respecto, Vodanovic precisó que el proyecto que impulsa la bancada socialista no busca eliminar en sí a la Unidad de Fomento, si no que que “no se use como medida de cobro de los gastos comunes en los departamentos, como medida de cobro en los colegios. Poder tener otras formas de indexación”.

“Yo creo que es una discusión importante que se puede dar, el Estado de Chile no se va a caer porque se discuta esto y yo en lo personal estoy porque se discutan los temas en el Parlamento siempre. Y si hay mayoría, se aprueben, y si no las hay, no, pero no creo que haya que censurar ningún tipo de tema”, zanjó.

Consultada por los reparos del jefe de la billetera fiscal, la senadora planteó que “será en el Congreso donde el ministro Marcel tenga que hacer ver aquella posición, la visión del gobierno, y buscar que no se apruebe entonces el proyecto".

En esa línea, sostuvo que hubo un análisis de la comisión económica del PS y no hubo una opinión contraria a la iniciativa.

“Yo no creo que uno tenga que partir encontrando que todo es malo y que nada se pueda hablar”, agregó.

Revisa la entrevista completa en el video.