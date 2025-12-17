¡Es real! Hombre logró registrar encuentro con un alce leucista

Un usuario de Instagram (@toonze_artist) viralizó en sus redes sociales la grabación de un especial ejemplar de alce albino. Este fenómeno se debe a una particularidad genética que se manifiesta en la despigmentación de su pelaje.

La especie habita principalmente en las regiones del norte de Estados Unidos, Canadá y en partes de Escandinavia, pero pocas veces se deja ver.

“Este vídeo muestra un alce blanco real, a menudo confundido con IA o llamado albino”, explica Fernando Juárez en sus redes sociales.

¡Aunque parece realizado con Inteligencia Artificial, no lo es!