Escala la tensión en Medio Oriente: los escenarios que se abren en Irán tras la muerte del ayatolá
Al máximo está la tensión en Irán luego de la muerte del líder supremo Alí Jamenei producto de los ataques de Estados Unidos e Israel. La contraofensiva del régimen de los ayatolás no sólo se ha concentrado contra el país hebreo, también ha incluido a varios estados árabes con presencia de bases militares estadounidenses. Jaime Abedrapo, director PUBLICUSS de la Universidad San Sebastián y doctor en derecho internacional y relaciones internacionales analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el futuro del régimen de Teherán y cómo podría decantar el conflicto.
