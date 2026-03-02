SUSCRÍBETE
    Escala la tensión en Medio Oriente: los escenarios que se abren en Irán tras la muerte del ayatolá

    Al máximo está la tensión en Irán luego de la muerte del líder supremo Alí Jamenei producto de los ataques de Estados Unidos e Israel. La contraofensiva del régimen de los ayatolás no sólo se ha concentrado contra el país hebreo, también ha incluido a varios estados árabes con presencia de bases militares estadounidenses. Jaime Abedrapo, director PUBLICUSS de la Universidad San Sebastián y doctor en derecho internacional y relaciones internacionales analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el futuro del régimen de Teherán y cómo podría decantar el conflicto.

    Alonso Vatel

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este lunes se paga el Bono Marzo 2026 a nuevos grupos: revisa si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministro de Vivienda anuncia cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional: se entregaron 260 mil viviendas
    La mejor estrategia no es apostar por el caos
    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    “Mantenemos comunicación directa con los afectados”: la ATP auxilia a los tenistas que quedaron atrapados en Dubái
    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”
    Israel cifra en más de 600 los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva con Estados Unidos
    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
