SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, describió la situación en Medio Oriente como “muy preocupante”. "No podemos descartar una posible fuga radiológica con graves consecuencias", advirtió.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Esta imagen satelital, tomada el 10 de marzo de 2003, muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en el centro de Irán. Foto: Archivo -

    La extensa instalación nuclear iraní de Natanz fue atacada durante operaciones militares estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, declaró el lunes el embajador iraní ante el organismo de control nuclear de la ONU.

    “Ayer volvieron a atacar las instalaciones nucleares pacíficas y protegidas de Irán”, declaró Reza Najafi a la prensa en una reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), integrada por 35 naciones. Al ser preguntado por Reuters sobre qué instalaciones fueron atacadas, respondió: “Natanz”.

    El director general de la AIEA, Rafael Grossi, afirmó este lunes que la agencia no tiene constancia de que las instalaciones nucleares de Irán hayan sido alcanzadas o dañadas tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y señaló que tampoco se han detectado niveles anómalos de radiación en países vecinos.

    Sin embargo, Grossi describió la situación en Medio Oriente como “muy preocupante” e instó a la “máxima moderación” tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y los ataques con misiles de represalia de Teherán.

    La AIEA, con sede en Viena, convocó una sesión extraordinaria sobre Irán a petición de Rusia, un aliado clave de Teherán, tras un llamado similar de Irán durante el fin de semana.

    Al inaugurar la reunión a puerta cerrada, Grossi declaró: “Reitero mi llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada”.

    Añadió: “Irán y muchos otros países de la región que han sido objeto de ataques militares tienen centrales nucleares y reactores de investigación nuclear operativos, así como emplazamientos de almacenamiento de combustible asociados, lo que aumenta la amenaza a la seguridad nuclear”.

    Grossi indicó que actualmente no existe contacto con las autoridades nucleares iraníes, un canal que calificó de “indispensable” y cuya pronta reanudación espera.

    El director general de la AIEA expresó su profunda preocupación por la creciente situación de seguridad en Asia Occidental, advirtiendo que no se puede descartar una fuga radiológica con graves consecuencias.

    En su discurso ante la Junta de Gobernadores del organismo, Grossi declaró: “La AIEA posee un amplio conocimiento de la naturaleza y la ubicación del material nuclear y radiológico en la región, y disponemos de directrices claras sobre las medidas necesarias en caso de un ataque o accidente que provoque una fuga radiológica, así como de la capacidad para prestar ayuda práctica si fuera necesario”.

    “Permítanme subrayar que la situación actual es muy preocupante. No podemos descartar una posible fuga radiológica con graves consecuencias, incluyendo la necesidad de evacuar zonas tan grandes o incluso mayores que las grandes ciudades”, alertó.

    Más sobre:IránInstalaciones nuclearesNatanzONUReza NajafiIsraelEE.UU.AIEARafael GrossiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    El primer año de Volvo completamente electrificado en Chile: vendió 1.241 unidades en 2025, todas SUV

    Ministro del Trabajo: “Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente”

    Lo más leído

    1.
    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    2.
    Kuwait confirma que varios aviones militares de EE.UU. se han estrellado en su territorio

    Kuwait confirma que varios aviones militares de EE.UU. se han estrellado en su territorio

    3.
    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    4.
    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    5.
    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar
    Chile

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar

    Andrea Balladares (RN): “Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político”

    Radiografía a las cifras que deja Boric en listas de espera: sin lograr su meta, los tiempos se redujeron en consultas y cirugías

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo
    Negocios

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación
    Tendencias

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional
    El Deportivo

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    “No leyó bien la segunda parte”: prensa española critica a Pellegrini tras dejar escapar el derbi entre Betis y Sevilla

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes
    Mundo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “La elección del sucesor de Jamenei puede impactar en la estabilidad del régimen iraní”

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers