Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

Esta imagen satelital, tomada el 10 de marzo de 2003, muestra la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en el centro de Irán. Foto: Archivo

La extensa instalación nuclear iraní de Natanz fue atacada durante operaciones militares estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, declaró el lunes el embajador iraní ante el organismo de control nuclear de la ONU.

“Ayer volvieron a atacar las instalaciones nucleares pacíficas y protegidas de Irán”, declaró Reza Najafi a la prensa en una reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), integrada por 35 naciones. Al ser preguntado por Reuters sobre qué instalaciones fueron atacadas, respondió: “Natanz”.

#Iran’s sprawling nuclear facility at Natanz was struck during US and Israeli military operations against the Islamic Republic, Iran’s ambassador to the UN nuclear watchdog says.https://t.co/qtrLx6tfmV pic.twitter.com/TT6Ov40QtH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 2, 2026

El director general de la AIEA, Rafael Grossi, afirmó este lunes que la agencia no tiene constancia de que las instalaciones nucleares de Irán hayan sido alcanzadas o dañadas tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y señaló que tampoco se han detectado niveles anómalos de radiación en países vecinos.

Sin embargo, Grossi describió la situación en Medio Oriente como “muy preocupante” e instó a la “máxima moderación” tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y los ataques con misiles de represalia de Teherán.

La AIEA, con sede en Viena, convocó una sesión extraordinaria sobre Irán a petición de Rusia, un aliado clave de Teherán, tras un llamado similar de Irán durante el fin de semana.

⚡️ Iran claims that the United States and Israel have struck nuclear facilities in Natanz



The IAEA warns of the risk of a radiation leak, the Times of India reports. pic.twitter.com/xQN9D2oZxk — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Al inaugurar la reunión a puerta cerrada, Grossi declaró: “Reitero mi llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada”.

Añadió: “Irán y muchos otros países de la región que han sido objeto de ataques militares tienen centrales nucleares y reactores de investigación nuclear operativos, así como emplazamientos de almacenamiento de combustible asociados, lo que aumenta la amenaza a la seguridad nuclear”.

Grossi indicó que actualmente no existe contacto con las autoridades nucleares iraníes, un canal que calificó de “indispensable” y cuya pronta reanudación espera.

🚨🇮🇷Iran’s ambassador to the IAEA confirms Natanz nuclear facility was among the sites targeted in the strikes pic.twitter.com/ZdCS0n460u — Sputnik (@SputnikInt) March 2, 2026

El director general de la AIEA expresó su profunda preocupación por la creciente situación de seguridad en Asia Occidental, advirtiendo que no se puede descartar una fuga radiológica con graves consecuencias.

En su discurso ante la Junta de Gobernadores del organismo, Grossi declaró: “La AIEA posee un amplio conocimiento de la naturaleza y la ubicación del material nuclear y radiológico en la región, y disponemos de directrices claras sobre las medidas necesarias en caso de un ataque o accidente que provoque una fuga radiológica, así como de la capacidad para prestar ayuda práctica si fuera necesario”.

My statement to the special session of the @IAEAorg Board on Governors this morning on the situation in the Middle East.https://t.co/R8z6qasLhA pic.twitter.com/RMCgTjuumd — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2026

“Permítanme subrayar que la situación actual es muy preocupante. No podemos descartar una posible fuga radiológica con graves consecuencias, incluyendo la necesidad de evacuar zonas tan grandes o incluso mayores que las grandes ciudades”, alertó.