    Este es el video creado con IA que simula pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt y abre debate en Hollywood

    El registro realizado con inteligencia artificial que simula una pelea entre los actores Tom Cruise y Brad Pitt ha dado que hablar estos días y pone en el centro del debate el uso no autoizado de los derechos de autor.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Hace unos días se viralizó un video que muestra a los famosos actores de Hollywood, Tom Cruise y Brad Pitt, enfrentándose en una fuerte pelea a golpes, simulando una escena de película.

    La verdad detrás de esta obra cinematográfica, abrió el debate en el mundo del cine. El video fue creado por el cineasta irlándes Ruairi Robinson utilizando la herramienta de inteligencia artificial Seedance 2.0 de la empresa china ByteDance.

    Este registro ha generado gran controversia por el uso de IA con filmes protegidos por derechos de autor. La Asociación Cinematográfica (MPA), fue la primera en advertir sobre su usó y solicitó terminar con este tipo de videos.

