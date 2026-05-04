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Fintech Forum reúne a los líderes que están construyendo el futuro financiero de América Latina
El 6 y 7 de mayo se llevará a cabo el mayor encuentro Fintech de América Latina: más de 90 speakers, 70 stands y por primera vez, una semana completa de actividades ligadas al futuro financiero.
Por
Paula Morales
4 MAYO 2026
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