Francisco Orrego: “Un exgeneral con experiencia sería un buen perfil para el Ministerio de Seguridad”

“Tiene que ser una persona eminentemente técnica, que tenga bastante experiencia en la materia de seguridad”, afirmó el parlamentario electo.

En ese sentido, Orrego en entrevista con Desde La Redacción, agregó que “eso significa el trabajo con las fuerzas de orden y seguridad pública, con Carabineros, Policía de Investigaciones, y que también al mismo tiempo tenga conocimiento de lo que significa desplegar las Fuerzas Armadas, toda vez que vamos a tener que trabajar de forma conjunta lo que son los estados de excepción constitucional.

“A mí me parece que la figura de un general con experiencia en la materia sería un buen nombre”, Dijo.