    Francisco Orrego: “Un exgeneral con experiencia sería un buen perfil para el Ministerio de Seguridad”

    El diputado electo de RN por el distrito 10, dio luces del perfil que, a su juicio, debería tener el nuevo ministro de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

    Por 
    La Tercera TV

    “Tiene que ser una persona eminentemente técnica, que tenga bastante experiencia en la materia de seguridad”, afirmó el parlamentario electo.

    En ese sentido, Orrego en entrevista con Desde La Redacción, agregó que “eso significa el trabajo con las fuerzas de orden y seguridad pública, con Carabineros, Policía de Investigaciones, y que también al mismo tiempo tenga conocimiento de lo que significa desplegar las Fuerzas Armadas, toda vez que vamos a tener que trabajar de forma conjunta lo que son los estados de excepción constitucional.

    “A mí me parece que la figura de un general con experiencia en la materia sería un buen nombre”, Dijo.

    Más sobre:Pancho Orregoministro de seguridaddelincuenciavenezolanosmigracionColchanevenezolanos en la frontera

    Dónde y a qué hora ver el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

    Rating del miércoles 17 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

