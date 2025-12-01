Gobierno responde emplazamientos de Jara por tensión migratoria en frontera con Perú

Diversas reacciones ha provocado el despliegue militar ordenado por el gobierno peruano en las provincias limítrofes con Chile, motivado por las decenas de migrantes que buscan abandonar territorio nacional.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), afirmó el domingo en TVN que “el gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad”.

Este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a la abanderada: “Este gobierno ha estado actuando y ha tomado medidas”, dijo sobre las críticas de Jara y de José Antonio Kast. “Que no haya estado en conocimiento de los candidatos es otra cosa”, agregó.