Video registra el momento en que hombre es abatido por Carabineros tras atacar a un funcionario judicial en Arica
En el video se registra una balacera luego que funcionarios policiales ingresaran a la Corte de Apelaciones de Arica. El violento incidente, habría iniciado luego que el sujeto ingresó a apuñalar al administrador de la institución judicial.
El incidente se produjo a raíz de que una persona ingresó a la Corte de Apelaciones para agredir al administrador del recinto.
Frente a esto, Carabineros y Gendarmería lo redujeron y falleció.
En tanto, la víctima está en estado grave y en riesgo vital.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.