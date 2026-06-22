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IA chilena detecta el diagnóstico de enfermedades raras con un 80% de precisión
En el capítulo de hoy conversamos con la doctora Carla Taramasco sobre el modelo probabilístico que alcanza ocho de diez diagnósticos de patologías raras.
Por
Paula Morales
22 JUNIO 2026
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