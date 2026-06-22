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    IA chilena detecta el diagnóstico de enfermedades raras con un 80% de precisión

    En el capítulo de hoy conversamos con la doctora Carla Taramasco sobre el modelo probabilístico que alcanza ocho de diez diagnósticos de patologías raras.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTIAInteligencia ArtificialSaludCienciaTecnología

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