Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Inversiones: ¿cuánto apostar a Chile?
Conversamos con Ramón Suárez, socio de Noosa Capital, que explica que pese al buen rendimiento de la bolsa local, los fundamentos de Chile no han cambiado, y el país sigue alejado de las grandes tendencias mundiales de inversión.
Por
Paula Morales
28 AGOSTO 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
Inversiones
Mercado
Bolsa Chilena
Finanzas
Economía
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 3 min
Gobierno evita calificar al “Cartel de los Soles”
hace 13 min
Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
hace 16 min
Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya
hace 17 min
4 de septiembre
hace 19 min
Los costos laborales y el desempleo
hace 21 min
Jeannette Jara: ¿demócrata o socialdemócrata?
Servicios
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados
Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde
Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento
Chile
Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya
Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros
Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones
Negocios
Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex
Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas
IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años
Tendencias
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela
El Deportivo
Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival
La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”
Finde
Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Cultura y entretención
El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos
¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas
Mundo
Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”
“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días
Paula
Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Lupus, el gran imitador
Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.