La magia de Michael está de vuelta: los detalles del esperado film del Rey del pop
La cinta comienza narrando sus humildes orígenes en Gary, Indiana, en una numerosa familia liderada con mano dura por el patriarca, Joe Jackson. Michael, es interpretado por dos actores: Juliano Valdi, durante su infancia y durante el auge de Los Jackson Five. Y luego, cuando alcanza los 20 años, es encarnado por Jaafar Jackson, sobrino de la estrella e hijo de Jermaine Jackson, quien además es uno de los productores ejecutivos del filme. Ambas actuaciones, tanto la de Juliano como la de Jaafar, están entre los puntos altos de la película. Acá te lo contamos.
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