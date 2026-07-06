La reacción de Speed al gol que eliminó a CR7 y Portugal del Mundial 2026

El streamer IShowSpeed, reconocido por estar en varios partidos del Mundial y ser fanático de Cristiano Ronaldo, dijo presente en el duelo entre Portugal y España.

El encuentro, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo, terminó con un gol agónico de Mikel Merino, que le dio el pase a los hispanos a la siguiente ronda, eliminando así a los lusos y CR7. Así reaccionó Speed.