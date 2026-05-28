Desde memes hasta impacto en las acciones: los coletazos que dejó el lanzamiento del Ferrari eléctrico
La reconocida marca de autos deportivos y de lujo, impactó al mercado al presentar su modelo Luce, el primer eléctrico creado por la firma del "Cavallino Rampante". La decisión de la marca italiana tuvo múltiples reacciones entre los fanáticos y las redes, la que además tomó totalmente por sorpresa al mundo automotriz. ¿Qué pasará con la inédita apuesta de Ferrari? Lo analizamos en un nuevo capítulo de Automotores.
Además, conversamos con Fernando Cifuentes, Brand Manager de Smart, quien nos cuenta detalles de la reinvención de la firma, que nació como una marca de citycars, hoy vive un nuevo presente con sus productos electrificados.
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