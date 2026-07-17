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    Cartas al Director

    Corte Penal Internacional

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El día lunes, Estados Unidos anunció el lanzamiento de una campaña para “desmantelar” la Corte Penal Internacional, incluyendo un agravamiento de las sanciones contra sus funcionarios y jueces, y un llamado a países aliados de EE.UU a retirarse del tratado que creó la Corte.

    La Unión Europea respondió rápidamente que las amenazas contra la Corte y sus funcionarios eran inaceptables. La Cancillería chilena, en cambio, mantiene un lamentable silencio.

    Chile ha sido un tradicional aliado de la Corte Penal Internacional. Administraciones tan diversas como la del Presidente Boric o el Presidente Piñera confiaron en la Corte al remitirle para investigación las situaciones de Afganistán y Venezuela, respectivamente.

    El compromiso de nuestro país con la justicia internacional y el multilateralismo ha sido una constante de nuestra política exterior. Esperamos que esta no sea la excepción, y que el respaldo de nuestro país a la Corte, en esta situación de inédita vulnerabilidad, se exprese de manera robusta y pronta.

    Catalina Fernández Carter

    Profesora de Derecho Internacional, U. de Chile

    Ex Directora de DD.HH, Cancillería

    Más sobre:CancilleríaDerecho internacionalEstados Unidos

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