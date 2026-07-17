Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando se anuncia un río atmosférico, Chile activa comités, decreta alertas y despliega autoridades con parka. Correcto. El temporal demográfico, en cambio, lleva treinta años en el pronóstico y todavía nadie se pone la parka.

Los datos del INE son incómodamente claros: en 2025 hubo 146.446 nacimientos, un 46,9% menos que en 1993, y la fecundidad cayó bajo un hijo por mujer. Entre los países que compara el INE, solo Corea del Sur y Singapur registran tasas menores. La población comenzaría a disminuir en 2036 y, hacia 2050, cerca de un tercio del país tendrá 60 años o más.

La Ley Integral de las Personas Mayores, la Ley Chile Cuida y el Plan Generación Dorada son avances reales. Su impacto dependerá de que se consoliden como un acuerdo transversal y sostenido, que trascienda los cambios de gobierno. La demografía no distingue colores políticos.

El problema no es que seamos una sociedad longeva, sino que seguimos diseñando el país para una pirámide que ya no existe: un sistema de salud que espera la enfermedad en vez de conservar la funcionalidad; ciudades pensadas para quien corre y no para quien camina, poco preparadas para el calor o para asegurar el acceso al agua; y jubilaciones calculadas para vidas más cortas.

Los temporales se enfrentan antes de que comiencen. Este ya fue anunciado y, a diferencia de los otros, no es pasajero.

Juan Carlos Molina

Sebastián Zamorano Vidal

Núcleo envejecimiento 2050, Facultad de Medicina y Salud

U. Finis Terrae