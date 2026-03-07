Las claves de Lollapalooza: el rock vuelve al Parque O’Higgins

Con el correr de los años, Lollapalooza Chile ha recibido un sinfín de estilos musicales, siempre con el rock como un protagonista infaltable.

En 2011, tanto Deftones como The Killers subieron los decibeles en el edición inaugural. Un año después fue el turno de Foo Fighters y Arctic Monkeys, para luego ceder el mando a Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age y Pearl Jam en uno de los lolla más recordados por los fanáticos de las guitarras.

Y si de inolvidables para los melómanos se trata, el 2014 recibió el indie de Arcade Fire, el grunge de Soundgarden, el rock y la electrónica de New Order, la propuesta innovadora de Nine Inch Nails y el carisma de Red Hot Chili Peppers.

Los años siguientes aparecieron nombres clave para el mundo del rock. Jack White y Robert Plant en 2015, Noel Gallagher, Tame Impala e incluso Florence and the Machine antecedieron un 2017 marcado por las participaciones de The Strokes y Metallica.

Para el 2018 comenzaron los festivales de tres días, donde algunas bandas se repitieron el plato, pero aparecieron otros debuts, como el de Liam Gallagher, Royal Blood, o también Lenny Kravitz. Si bien fue perdiendo relevancia, sobre todo en los primeros años en Cerrillos, las guitarras siempre lograron encabezar el cartel. Destacados son los debuts de blink-182 en 2024 y Tool, hace un año.

Este año, las apariciones por primera vez en Lollapalooza se mueven hacia el pop. Sin embargo, bandas como Deftones, Interpol y Turnstile demuestran su vigencia en el retorno al festival, mientras otras propuestas que llegan por primera vez, llegan para plantear que el rock (y todas sus variantes) aún no muere.