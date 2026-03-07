SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Las claves de Lollapalooza: el rock vuelve al Parque O’Higgins

    En medio del auge de nuevos sonidos, las guitarras no pierden protagonismo en Lollapalooza. Y así será en una semana cuando bandas como Deftones, Interpol y Turnstile hagan saltar a sus fans y poner a prueba sus gargantas. En este video hacemos una selección de las bandas extranjeras de rock e indie que se presentarán el 13, 14 y 15 de marzo.

    Por 
    Gerardo Aliaga

    Con el correr de los años, Lollapalooza Chile ha recibido un sinfín de estilos musicales, siempre con el rock como un protagonista infaltable.

    En 2011, tanto Deftones como The Killers subieron los decibeles en el edición inaugural. Un año después fue el turno de Foo Fighters y Arctic Monkeys, para luego ceder el mando a Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age y Pearl Jam en uno de los lolla más recordados por los fanáticos de las guitarras.

    Y si de inolvidables para los melómanos se trata, el 2014 recibió el indie de Arcade Fire, el grunge de Soundgarden, el rock y la electrónica de New Order, la propuesta innovadora de Nine Inch Nails y el carisma de Red Hot Chili Peppers.

    Los años siguientes aparecieron nombres clave para el mundo del rock. Jack White y Robert Plant en 2015, Noel Gallagher, Tame Impala e incluso Florence and the Machine antecedieron un 2017 marcado por las participaciones de The Strokes y Metallica.

    Para el 2018 comenzaron los festivales de tres días, donde algunas bandas se repitieron el plato, pero aparecieron otros debuts, como el de Liam Gallagher, Royal Blood, o también Lenny Kravitz. Si bien fue perdiendo relevancia, sobre todo en los primeros años en Cerrillos, las guitarras siempre lograron encabezar el cartel. Destacados son los debuts de blink-182 en 2024 y Tool, hace un año.

    Este año, las apariciones por primera vez en Lollapalooza se mueven hacia el pop. Sin embargo, bandas como Deftones, Interpol y Turnstile demuestran su vigencia en el retorno al festival, mientras otras propuestas que llegan por primera vez, llegan para plantear que el rock (y todas sus variantes) aún no muere.

    Más sobre:#ExplicativosLollapaloozaRockDeftonesInterpolTurnstile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    ¿Qué razas de perros conservan ADN de lobo?: Esto reveló un estudio genético

    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incautan en La Pintana miles de cigarrillos y fuegos de artificio de contrabando comercializados en el sur de Santiago
    Chile

    Incautan en La Pintana miles de cigarrillos y fuegos de artificio de contrabando comercializados en el sur de Santiago

    Capturan durante patrullaje preventivo en Peñalolén a dos sujetos con un arma de fuego y elementos para cometer delitos

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí
    Negocios

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    La industria del hidrógeno verde avanza más lento de lo previsto

    Los desafíos en las grandes empresas estatales que la futura administración Kast debiera priorizar

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia
    El Deportivo

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos
    Mundo

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”
    Paula

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos