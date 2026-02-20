Las claves de Lollapalooza: rutas y choques en los horarios del festival

Falta menos de un mes para el festival -que volverá a realizarse en el Parque O’Higgins-, y el anuncio de los horarios y escenarios, nos obliga a trazar líneas para pensar en las rutas que ayudarán a organizar los días 13 y 15 de marzo. Entre cabezas de cartel, artistas nacionales e internacionales, toca tomar decisiones sin cansarse en el intento.

Uno de los detalles más llamativos para esta edición es que dos artistas nacionales serán los encargados de cerrar dos de las fechas. Young Cister, quien aterriza con su último disco “LA CIUDAD NUNCA DUERME*”, dará el punto final a la jornada del viernes. 24 horas después, será el turno de Los Bunkers, con una presentación que se extenderá hasta las 1 de la madrugada.

Sobre choques importantes, 31 Minutos y su show en Kidzapalooza se verá obligado a competir con shows relevantes como el de Interpol el viernes 13, y Katseye el sábado 14 de marzo. Un doble regreso a Lollapalooza que contará con una presentación extendida.

De los headliners como Sabrina Carpenter, Deftones, Lorde, Tyler, The Creator, Turnstile y Chappell Roan, entre otros, se dividirán en los dos escenarios principales: Cenco Malls stage y Banco de Chile stage. Espacios donde proyectos chilenos también tendrán su momento como Gepe, Candelabro y Cristóbal Briceño, voz de Fother Muckers y Ases Falsos, junto al grupo Crisis.