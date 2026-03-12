Los aliados y antagonistas de Kast en el extranjero: de la cercanía con Milei alimpasse con Lula
En el programa de streaming de La Tercera la académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Valeria Navarro, analizó los mandatarios afines al Presidente José Antonio Kast y los que representan las antípodas de su pensamiento político. ¿Su cercanía ideológica con Donald Trump puede mitigar las tensiones con Estados Unidos y cómo será su relación con China? Todos los detalles en el video.
