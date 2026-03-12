SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Los aliados y antagonistas de Kast en el extranjero: de la cercanía con Milei alimpasse con Lula

    En el programa de streaming de La Tercera la académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Valeria Navarro, analizó los mandatarios afines al Presidente José Antonio Kast y los que representan las antípodas de su pensamiento político. ¿Su cercanía ideológica con Donald Trump puede mitigar las tensiones con Estados Unidos y cómo será su relación con China? Todos los detalles en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberJosé Antonio KastKastJavier MileiLula da Silva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática
    Chile

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector
    Negocios

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios
    El Deportivo

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura
    Cultura y entretención

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

    Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres