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    Mazda CX-30: se actualiza con más tecnología, seguridad e interior premium

    El exitoso SUV compacto incorpora en Europa el exclusivo acabado Makoto, mejoras en asistencia a la conducción, nuevos colores y una experiencia de conectividad más avanzada.

     

    Con una fórmula que combina dimensiones urbanas, diseño refinado y una conducción enfocada en el conductor, el Mazda CX-30 recibe una actualización destinada a reforzar su posición como uno de los SUV compactos más exitosos de la marca japonesa en Europa.

    La evolución del modelo pone el foco en el confort, la tecnología y la seguridad, sin alterar las cualidades que lo han convertido en una pieza clave dentro de la gama de Mazda desde su lanzamiento en 2019.

    Entre las principales novedades destaca la incorporación de la nueva versión especial Makoto, que apuesta por un habitáculo de tonos claros y una atmósfera más sofisticada. Inspirado en la filosofía “Crafted in Japan”, este acabado introduce materiales mejorados y detalles cuidadosamente trabajados para elevar la sensación de calidad percibida.

    La gama también suma el nuevo acabado Homura Plus, que se posiciona como la variante más equipada. Incluye elementos de confort adicionales, iluminación mejorada y terminaciones interiores más refinadas, reforzando el carácter premium del modelo.

    En materia de seguridad, el sistema Smart Brake Support (SBS) amplía sus capacidades de detección al incorporar reconocimiento de motocicletas y una asistencia optimizada en cruces e intersecciones. A esto se añaden mejoras en los faros Adaptive LED Headlights (ALH), que ofrecen una iluminación más precisa y reducen el deslumbramiento hacia otros usuarios de la vía.

    El diseño exterior mantiene la esencia del lenguaje Kodo, aunque introduce sutiles actualizaciones y una nueva paleta cromática, donde destacan los tonos Aero Grey y New Zinc Green.

    La conectividad también da un salto adelante gracias a la evolución del sistema Mazda Connect, que incorpora reconocimiento de voz avanzado e integración con Alexa, permitiendo controlar funciones de navegación, comunicación y entretenimiento mediante comandos naturales. La aplicación MyMazda añade funciones remotas y monitoreo del vehículo.

    Bajo el capó, el CX-30 mantiene sus motores de gasolina microhíbridos de 24 voltios. La oferta parte con el e-Skyactiv G de 140 CV, mientras que la versión superior utiliza el innovador e-Skyactiv X de 186 CV, que emplea la tecnología SPCCI para combinar eficiencia y rendimiento. Dependiendo de la versión, puede asociarse a tracción delantera o al sistema integral i-Activ AWD.

    Más sobre:NoticiasMazdaCX-30SUVVehículos híbridosElectromovilidad

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