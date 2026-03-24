Lucía Dammert dice que “aumentar el costo” de las bencinas fue “decisión política” del gobierno
La socióloga, académica y exjefa de asesores del expresidente Gabriel Boric criticó la forma en que La Moneda dio a conocer la histórica alza de combustibles que entrará en vigor a partir de este jueves. "El punto del gobierno es que no había caja y por eso hacen eso. Eso es mentira, uno podría seguramente haberse endeudado. Esto es como una casa, uno se puede endeudar, puede tener mayores costos, pero la decisión política ha sido, digamos, aumentar el costo", dijo. Además, cuestionó el despliegue comunicacional en torno al plan Escudo Fronterizo y enfatizó que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tiene "que explicar los motivos de su preocupación" por su rol en la remoción de la subprefecta de la PDI Consuelo Peña. "Encuentro atroz esto porque para el ciudadano común, que llama a poner una denuncia y no llega nadie, debe estar pensando que esta gente está en estas discusiones cuando no se ha mejorado el servicio", planteó.
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