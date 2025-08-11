SUSCRÍBETE
Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

El cantante colombiano se viralizó tras frenar su show en México, porque una mujer llevó a su bebé de un año sin protección para los oídos.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

En el marco de su gira “+ Pretty +Dirty World Tour”, Maluma se presentó en Ciudad de México, pero interrumpió abruptamente su concierto y cuestionó la decisión de llevar al pequeño.

¿Usted cree que es una buena idea traera un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están a la p*** mi****, donde el sonido está durísimo? Ese bebé, quiero saber que está haciendo aquí”, sentenció.

