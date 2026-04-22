SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Claro arranca el 2026 reafirmando su liderazgo en portabilidad móvil, sumando más de 1 millón de clientes el último año

    Con más de 34.800 portaciones netas en pospago en enero y febrero, la compañía crece más rápido que todos sus competidores en el indicador más exigente del sector.

    Por 
    Publirreportajes .
    Claro arranca el 2026 reafirmando su liderazgo en portabilidad móvil, sumando más de 1 millón de clientes el último año

    En un mercado que moviliza cerca de 3 millones de portaciones al año, Claro Chile arrancó el 2026 reforzando su liderazgo: ya acumula un millón de clientes que le prefirieron en un año y saca ventaja por sobre su competencia.

    Claro es hoy la primera empresa en portabilidad móvil, y por lejos. Solo estos dos primeros meses, recibió 34.861 portaciones netas, mientras sus tres competidores no logran acercarse a esa cifra. De esta forma, continúa liderando y consolidando la preferencia de los usuarios por 18 meses consecutivos.

    En 2025, Claro cerró el año como líder absoluto de portabilidad, con 476.391 portaciones netas, siendo la única compañía con saldo positivo en el balance anual. Entel perdió 166.296 líneas y Movistar, 193.245 —la mayor caída del sector—, en un año en que la tasa de portabilidad cayó a 12,6%, su nivel más bajo desde 2021.

    “Estos resultados muestran que cuando una compañía invierte, mejora su red y pone al cliente al centro, eso finalmente se nota. Hoy Claro es una empresa a la que todos se están cambiando. Esto confirma que el camino de transformación que hemos impulsado, con mejoras evidentes en calidad y experiencia de servicio, tiene impactos sustantivos en el mercado. De hecho, más de un millón de clientes nos han preferido, lo que representa haber llenado 50 estadios Claro Arena “, señaló

    Nicolás Sabando, director de Mercado de Personas de Claro Chile

    Con este inicio de año, Claro no solo extiende su ventaja: demuestra que en un mercado que se mueve menos en número de portaciones, una parte importante de ese movimiento sigue teniendo como destino a la representante en Chile de América Móvil.

    Más sobre:ClaroPortabilidad móvilportabilidadbranded-pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado en Quilicura: mantenía ocho impactos de bala

    Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT
    Negocios

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    TDLC acoge demanda de Bice y Scotiabank contra BancoEstado por tarifas interbancarias y ordena millonaria indemnización

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional
    Tendencias

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo
    El Deportivo

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier
    Cultura y entretención

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin
    Mundo

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    Crisis electoral en Perú: Jurado Nacional de Elecciones acusa demora de casi la mitad de las actas

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago