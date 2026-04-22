Claro arranca el 2026 reafirmando su liderazgo en portabilidad móvil, sumando más de 1 millón de clientes el último año

En un mercado que moviliza cerca de 3 millones de portaciones al año, Claro Chile arrancó el 2026 reforzando su liderazgo: ya acumula un millón de clientes que le prefirieron en un año y saca ventaja por sobre su competencia.

Claro es hoy la primera empresa en portabilidad móvil, y por lejos. Solo estos dos primeros meses, recibió 34.861 portaciones netas, mientras sus tres competidores no logran acercarse a esa cifra. De esta forma, continúa liderando y consolidando la preferencia de los usuarios por 18 meses consecutivos.

En 2025, Claro cerró el año como líder absoluto de portabilidad, con 476.391 portaciones netas, siendo la única compañía con saldo positivo en el balance anual. Entel perdió 166.296 líneas y Movistar, 193.245 —la mayor caída del sector—, en un año en que la tasa de portabilidad cayó a 12,6%, su nivel más bajo desde 2021.

“Estos resultados muestran que cuando una compañía invierte, mejora su red y pone al cliente al centro, eso finalmente se nota. Hoy Claro es una empresa a la que todos se están cambiando. Esto confirma que el camino de transformación que hemos impulsado, con mejoras evidentes en calidad y experiencia de servicio, tiene impactos sustantivos en el mercado. De hecho, más de un millón de clientes nos han preferido, lo que representa haber llenado 50 estadios Claro Arena “, señaló Nicolás Sabando, director de Mercado de Personas de Claro Chile

Con este inicio de año, Claro no solo extiende su ventaja: demuestra que en un mercado que se mueve menos en número de portaciones, una parte importante de ese movimiento sigue teniendo como destino a la representante en Chile de América Móvil.