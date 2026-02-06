SUSCRÍBETE POR $1100
    Megaoperativo policial: Detienen a sujeto que robó un camión con 18 toneladas de palta

    El camión robado la tarde del martes estaba cargado con 18 toneladas de paltas, avaluadas en casi $130 millones, por lo que se desplegó un gran operativo policial que comenzó en Llay Llay y finalizó en Lampa.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Personal de Carabineros logró recuperar tras un intenso operativo la carga de un camión robado la tarde del martes en la Ruta 5 Norte, además de la detención de uno de los involucrados.

    Al rededor de las 19:30 horas, tras el aviso de un robo con violencia a un vehículo de carga que contenía 18 toneladas de palta, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay desplegó un operativo para recuperar el botín avaluado en casi $130 millones.

    La persecución que incluyó un helicóptero de Carabineros, finalizó en la calle El Lucero, en la comuna de Lampa. Tras interceptar al conductor, lograron tomar detenido a uno de los sujetos que cometieron el ilícito.

