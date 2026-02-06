Megaoperativo policial: Detienen a sujeto que robó un camión con 18 toneladas de palta

Personal de Carabineros logró recuperar tras un intenso operativo la carga de un camión robado la tarde del martes en la Ruta 5 Norte, además de la detención de uno de los involucrados.

Al rededor de las 19:30 horas, tras el aviso de un robo con violencia a un vehículo de carga que contenía 18 toneladas de palta, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay desplegó un operativo para recuperar el botín avaluado en casi $130 millones.

La persecución que incluyó un helicóptero de Carabineros, finalizó en la calle El Lucero, en la comuna de Lampa. Tras interceptar al conductor, lograron tomar detenido a uno de los sujetos que cometieron el ilícito.