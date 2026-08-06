Mi momento, Capítulo 10|Ghazy Yarur y Nicolás Trajtman: “La palabra vale más que un cheque al momento de crecer”

El empresario Ghazy Yarur, junto al Gerente de Banca Empresas de Santander, Nicolás Trajtman, conversan con Polo Ramírez sobre el momento decisivo en que un emprendimiento debe dar el gran salto para convertirse en una compañía consolidada. En este nuevo episodio, abordan las dificultades de la etapa de “escalamiento” y cómo la confianza y el carácter del fundador son piezas clave para abrir oportunidades..

Yarur repasa su profunda historia de resiliencia: desde sus primeros viajes al norte de Chile buscando oportunidades, hasta levantar una empresa de uniformes que hoy viste a cientos de personas. El empresario recalca que, más allá del capital inicial, el verdadero motor para reconstruir su negocio tras las crisis fue el valor de la honestidad.

Por su parte, Trajtman aterriza estos desafíos al rol de la banca moderna y explica que, en la etapa de escalamiento, las instituciones financieras buscan entregar smart money, dejando de ser simples prestamistas para actuar como socios. En esa línea, destaca que para acompañar a una empresa en su expansión no contemplan las proyecciones económicas; es clave evaluar la resiliencia del equipo humano, ayudar a estructurar la gobernanza corporativa y aportar experiencia para tomar mejores decisiones a largo plazo.