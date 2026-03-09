“Mi primer Lollapalooza”: el día que Gepe fue baterista de Javiera Mena en 2011

Aquella vez no fue junto a sus canciones, sino acompañando a una de sus amigas más cercanas dentro de la música: Javiera Mena. Esto ocurrió en 2011, en la primera edición del festival en nuestro país, donde la cantante se presentó en el Movistar Arena. Allí, Daniel Riveros tocó la batería.

Años después, el oriundo de San Miguel tendría su debut con su propio proyecto. El 2013 abrió uno de los escenarios principales, mientras que el 2016 fue uno de los encargados de cerrar la jornada del sábado. Para el 2019, con chocolates de regalo incluidos, fue su última visita como artista en Lollapalooza, coincidentemente con la última vez del evento en el Parque O’Higgins, hasta este año.

Gepe se presentará este viernes 13 de marzo en el Cenco Malls stage, a las 16:00 horas.