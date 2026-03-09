SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    “Mi primer Lollapalooza”: el día que Gepe fue baterista de Javiera Mena en 2011

    A días de retornar al Parque O’Higgins como uno de los nombres nacionales destacados del viernes 13 de marzo, Gepe recuerda su primera vez en Lollapalooza.

    Por 
    Paula Morales
     
    Gerardo Aliaga

    Aquella vez no fue junto a sus canciones, sino acompañando a una de sus amigas más cercanas dentro de la música: Javiera Mena. Esto ocurrió en 2011, en la primera edición del festival en nuestro país, donde la cantante se presentó en el Movistar Arena. Allí, Daniel Riveros tocó la batería.

    Años después, el oriundo de San Miguel tendría su debut con su propio proyecto. El 2013 abrió uno de los escenarios principales, mientras que el 2016 fue uno de los encargados de cerrar la jornada del sábado. Para el 2019, con chocolates de regalo incluidos, fue su última visita como artista en Lollapalooza, coincidentemente con la última vez del evento en el Parque O’Higgins, hasta este año.

    Gepe se presentará este viernes 13 de marzo en el Cenco Malls stage, a las 16:00 horas.

    Más sobre:LollapaloozaCultoGepeJaviera MenaMúsicaEspectáculos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En vivo: La U recibe a la Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera

    Sucesora de Trinidad Steinert: Nombran a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá

    Trump afirma que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y asegura que el poder militar iraní quedó destruido

    El cuidado y la participación laboral femenina

    Bienvenido nuevo gobierno: futuro con esperanza

    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Sucesora de Trinidad Steinert: Nombran a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Sucesora de Trinidad Steinert: Nombran a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá

    Vehículo en llamas en estacionamiento subterráneo genera evacuación de un centenar de personas en edificio residencial de Las Condes

    Carabineros establece vigilancia para alcaldesa Delfino tras hallazgo de cadáver a metros de su casa

    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric
    Negocios

    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric

    Grupo CAP disminuyó sus pérdidas en 80% tras el cierre de Huachipato

    Proyecto Natureza: Fiscalía brasileña pone trabas a licencia ambiental y CMPC afirma que tiene el respaldo de las comunidades vecinas

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    En vivo: La U recibe a la Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: La U recibe a la Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera

    En Azul Azul están inquietos: el drama de Octavio Rivero en la U que lo hace mirar de reojo el quirófano

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Trump afirma que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y asegura que el poder militar iraní quedó destruido
    Mundo

    Trump afirma que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y asegura que el poder militar iraní quedó destruido

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA