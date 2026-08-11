Money Talks | Economía chilena: lo mejor está por venir
Conversamos con Pablo Cruz, Economista jefe de BTG Pactual Chile, quien señala que, si bien el segundo semestre de este año mostrará signos de recuperación, la economía tendrá mayor fuerza el 2027, donde podremos ver crecimiento de hasta el 4% en algunos meses. Según Pablo, esto es gracias a la megarreforma, ya que es primera vez en muchos años que el crecimiento está en el centro de las preocupaciones.
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