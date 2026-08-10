Money Talks | Un 296 Speciale en la Casa Ferrari Chile
Fuimos a la Casa Ferrari, donde su gerente general, Matías Cáceres, nos presentó el modelo 296 Speciale, que es el único que existe en Chile. Se trata de una versión con más potencia y menos peso que el original, lo que lo convierte en un modelo único al cual sólo pueden acceder clientes que tiene una larga relación con la marca y que son invitados por la casa de Maranello a esta categoría, la más exclusiva de todas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.