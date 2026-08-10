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    Delegación colombiana visitó Senior Suites

     
    Alejandro Espinoza, gerente general de Senior Suites; Jaime Posada gerente de Hábitat Adulto Mayor S.A; Fernando Iribarren, gerente general Cimenta; Patricia Morales, economista y coautora de Bonus Track; Eulalia María Sanin, partner de Inversiones EMSG y Richard Vega, gerente de Marketing de Cimenta.

    Una delegación de 25 empresas afiliadas a Comfama, caja de compensación de Colombia, visitó el 5 de agosto la residencia Senior Suites San Damián, para conocer su modelo de atención y experiencia en cuidado de personas mayores.

    La visita, organizada por SeniorLab UC, permitió compartir buenas prácticas en envejecimiento y bienestar.

    “Es un orgullo que organizaciones internacionales vean en Senior Suites un referente para conocer cómo Chile está abordando los desafíos del envejecimiento”

    Alejandro Espinoza, gerente general de Senior Suites
    Delegación colombiana visitó Senior Suites María Isabel Zuluaga, Investigadora en envejecimiento; Ximena Cañas, coordinadora de Proyectos de El Comité de Rehabilitación; Pamela Gutiérrez, directora residencia San Damián; María Cristina Maya, directora de la Corporación Calor de Hogar y Lucas Gómez, presidente de Promotora Inmobiliaria Galería.
    Delegación colombiana visitó Senior Suites Jacqueline Greenhill, coordinadora de Red UC Empresas con Experiencia SeniorLab UC; Diego Sánchez, director Ejecutivo de PAM Corporación Social; Daniela Ramírez Benavides, líder de Estrategia y Desarrollo SeniorLab UC; Carlos Román, director Ejecutivo SeniorLab UC y Camilo López, responsable de Familias y Personas en Comfama.
    Delegación colombiana visitó Senior Suites Sonia Gallardo, directora Ejecutiva de El Comité de Rehabilitación; Alejandro Espinoza, gerente general Senior Suites; Mauricio Sánchez gerente de Syna Consultores y Constructores S.A.S; Daniela Maturana, responsable Gerencia Social en Comfama y Carolina Cuadra, subgerente Comercial y de Experiencia de Cimenta.
    Delegación colombiana visitó Senior Suites Santiago Garzón; Responsable de Gestión Laboral en Comfama; Sergio Urrego, gerente de Kymia S.A.S; María Yomaira Garnica, vicepresidenta de Talento Humano de Solla S.A y David Escobar Arango, director de Comfama.
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