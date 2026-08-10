Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva
Lexus invitó a sus clientes a disfrutar de una exclusiva jornada en La Parva, inspirada en la filosofía japonesa Omotenashi, una forma de hospitalidad que busca anticiparse a las necesidades de cada persona y que está presente desde la venta del vehículo hasta la postventa.
La actividad incluyó clases de esquí, equipamiento y regalos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de primer nivel.
Esta iniciativa forma parte de la visión Beyond Zero de la marca y reafirma su propósito de ir más allá de la movilidad, con acciones que reflejan su compromiso con los clientes en todo momento.
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