Lexus invitó a sus clientes a disfrutar de una exclusiva jornada en La Parva, inspirada en la filosofía japonesa Omotenashi, una forma de hospitalidad que busca anticiparse a las necesidades de cada persona y que está presente desde la venta del vehículo hasta la postventa.

La actividad incluyó clases de esquí, equipamiento y regalos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de primer nivel.

Esta iniciativa forma parte de la visión Beyond Zero de la marca y reafirma su propósito de ir más allá de la movilidad, con acciones que reflejan su compromiso con los clientes en todo momento.

Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva Mariana Tocornal y Felipe Santelices.

Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva Rodrigo Vélez, Takuya Takahashi, CEO de Toyota Chile y Klaus Rudloff.

Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva Catalina Galleguillos, brand manager de Lexus y Gazoo Racing; Claudio Venegas, chief Financial and Administrative Officer de Toyota Chile; Martín Becker, Felipe Santelices y Klaus Rudloff.

Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva Johany Siso y Jorge González.

Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva Josefina Bezanilla, Paula Errázuriz y Rodrigo Vélez.

Lexus lleva la experiencia Omotenashi a las pistas de La Parva Jorge Honorato.