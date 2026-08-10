Durante una hora y media, los participantes de la mesa redonda ejecutiva compartieron sus experiencias y preocupaciones en torno a soberanía digital, IA y protección de la información sensible.

Ejecutivos del área tecnológica y representantes del retail, la banca y el servicio público fueron parte de la mesa redonda “Soberanía digital: por qué el control de los datos es hoy una ventaja competitiva”, en la que se abordaron los desafíos de mantener autonomía en cuanto a infraestructura, escalar el uso responsable de la IA y construir arquitecturas híbridas resilientes y auditables.

Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para Latinoamérica en Red Hat, explicó estos alcances y por qué el poder de elección es clave para avanzar con seguridad y eficiencia en el tema.

La Tercera reúne a líderes para debatir sobre soberanía digital y control de datos Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Grupo Copesa; Cristián Bravo, jefe división CSIRT Nacional; Andrea Castellanos, Sales Manager de Red Hat en Chile, y Francisco Palma, VP de Tecnología y Sistemas de Scotiabank.

La Tercera reúne a líderes para debatir sobre soberanía digital y control de datos Javier Henríquez, gerente de Tecnología de Consorcio; Ingrid Barahona, Chief Data Officer & Innovation de Experian Chile; Gustavo Pardo, director regional de Tecnología de Femsa Salud/Cruz Verde, y Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de CORFO.

La Tercera reúne a líderes para debatir sobre soberanía digital y control de datos Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para América Latina de Red Hat; Ingrid Barahona, Chief Data Officer & Innovation de Experian Chile; José Ramón Abatte, gerente corporativo de Tecnología y Digitalización de CODELCO, y Gustavo Alcalde, gerente general de Banco Ripley.