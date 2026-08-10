La Tercera reúne a líderes para debatir sobre soberanía digital y control de datos

Ejecutivos del área tecnológica y representantes del retail, la banca y el servicio público fueron parte de la mesa redonda “Soberanía digital: por qué el control de los datos es hoy una ventaja competitiva”, en la que se abordaron los desafíos de mantener autonomía en cuanto a infraestructura, escalar el uso responsable de la IA y construir arquitecturas híbridas resilientes y auditables.
Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para Latinoamérica en Red Hat, explicó estos alcances y por qué el poder de elección es clave para avanzar con seguridad y eficiencia en el tema.
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