Expo Agua Santiago 2026 consolida alianza público-privada por la seguridad hídrica del país

Antonio Walker, presidente SNA; Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo; Cristina Huidobro, gerente general Fondo de Agua Santiago-Maipo; Claudio Orrego, gobernador de Santiago; Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, Colombia; Francisco Lombardo, presidente Foro de la Economía del Agua; José Miguel Sotoluque, CEO Interexpo y Nebbia Otárola, consejera regional.

La 6° versión del encuentro y XIX Foro de la Economía del Agua reunió a más de 4.800 asistentes, 80 expositores, 300 soluciones, 76 speakers y representantes del mundo público, privado, académico y de la sociedad civil, consolidándose como el principal espacio para impulsar soluciones frente a los desafíos del agua.

Durante dos jornadas incluyó además Diálogos por el Agua, rueda de negocios, 10 talleres estratégicos, 20 charlas y una amplia exhibición de soluciones tecnológicas e innovadoras.

El evento fue organizado e impulsado por el Gobierno de Santiago, Interexpo, el CORE Metropolitano y el Fondo de Agua Santiago-Maipo, con el patrocinio de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Pacto Global Red Chile y la SNA.

Expo Agua Santiago 2026 José Miguel Sotoluque, CEO Interexpo; Cardenal arzobispo de Santiago, Mons. Fernando Chomali y Francisco Lombardo, presidente Foro de la Economía del Agua.

Expo Agua Santiago 2026 Gustavo Migues, vicepresidente ejecutivo senior Iberia y Latinoamérica de Veolia.

Expo Agua Santiago 2026 Gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Expo Agua Santiago 2026 Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo; Cristina Huidobro, gerente general Fondo Agua Santiago-Maipo; Adriana Matiz, gobernadora del Tolima, Colombia y Claudia Papic, directora contenidos Expo Agua Santiago 2026.

Expo Agua Santiago 2026 Antonio Walker, presidente Sociedad Nacional de Agricultura; Andrea Ramos, VP Water & Climate Partnerships Kilimo; Cedric Little, profesor asociado Fac. Ingeniería y Ciencias UAI y Maritrini Lapuente, presidenta AMAGRO.

Expo Agua Santiago 2026 Estanislao Arana, director académico Foro de la Economía del Agua; Margarita Ducci, directora ejecutiva Red Pacto Global Chile (ONU); Pedro Olivares, especialista en recursos hídricos Anglo American y Mauricio Fabry, presidente Fondo de Agua Santiago-Maipo.

Expo Agua Santiago 2026 Manuel Gallardo, administrador regional Gobierno de Santiago; Raúl Escárate Peters, jefe DIPLADE Biobío; Sara Larraín, miembro Directorio Fondo de Agua Santiago-Maipo y José Sáez Albornoz, gerente general Aguas Andinas.

Expo Agua Santiago 2026 Mauro de la Vega, director Alianza Uruguaya por el Agua; Paloma Maturana, especialista Aquafondo, Fondo de Agua Lima y Callao; Andrea Yáñez, directora ejecutiva Fondo de Agua Bogotá Agua Somos y Cristina Huidobro, gerenta general del Fondo de Agua Santiago-Maipo.

Expo Agua Santiago 2026 Martín del Río, fundador y director de Ladera Sur, premio “La Voz del Agua” y Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, premio “Liderazgo Público”.