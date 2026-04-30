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    Poduje firma continuidad de programa de Vivienda que Quiroz sugirió recortar

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, firmó los proyectos de los pavimentos participativos para las 16 regiones del país, tras expresar su desacuerdo -y molestia- en contra dee las recomendaciones de Hacienda.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Hemos cumplido el instructivo del Presidente (José Antonio Kast) de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere”, sentenció Poduje en un video compartido en X.

    De esta manera, el titular de Vivienda cumplió con las declaraciones que emitió en entrevista con radio Infinita, donde dio cuenta de su rechazo a recortar programas sociales, como recomendó el jefe de la billetera fiscal, y que fue conocido por el oficio de la Dipres.

    Más sobre:ActualidadPolíticaLa MonedaIván PodujeJorge Quiroz

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