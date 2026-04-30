Poduje firma continuidad de programa de Vivienda que Quiroz sugirió recortar

“Hemos cumplido el instructivo del Presidente (José Antonio Kast) de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere”, sentenció Poduje en un video compartido en X.

De esta manera, el titular de Vivienda cumplió con las declaraciones que emitió en entrevista con radio Infinita, donde dio cuenta de su rechazo a recortar programas sociales, como recomendó el jefe de la billetera fiscal, y que fue conocido por el oficio de la Dipres.