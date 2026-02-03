¿Qué implica el acuerdo comercial entre India y EE.UU y cuáles son sus consecuencias?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un nuevo pacto con India tras meses de presiones arancelarias para disolver la alianza petrolera con Rusia y el reciente acuerdo que firmó con la Unión Europea. El analista internacional, Gilberto Aranda, explica que “India se está transformando en el actor cortejado internacionalmente, tanto por la Unión Europea como por EE.UU., y por lo tanto, habrá altos índices de competitividad respecto a suministrar y abastecerlo de petróleo”. Más detalles en el video.
