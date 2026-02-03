SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Qué implica el acuerdo comercial entre India y EE.UU y cuáles son sus consecuencias?

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un nuevo pacto con India tras meses de presiones arancelarias para disolver la alianza petrolera con Rusia y el reciente acuerdo que firmó con la Unión Europea. El analista internacional, Gilberto Aranda, explica que “India se está transformando en el actor cortejado internacionalmente, tanto por la Unión Europea como por EE.UU., y por lo tanto, habrá altos índices de competitividad respecto a suministrar y abastecerlo de petróleo”. Más detalles en el video.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosRusiaIndiaNarendra ModiPetróleoEconomía Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet
    Chile

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U
    El Deportivo

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?