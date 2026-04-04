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¿Quién tiene más riesgo de padecer cáncer, un carnívoro, un vegano o un vegetariano?
Aunque muchos cánceres están fuera de nuestro control y responden a factores externos o biológicos, sí hay varias formas de reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. Acá te lo contamos.
Por
Pato Lazcano y Pablo Gándara
4 ABRIL 2026
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