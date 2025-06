Secretaria general de Republicanos dice que arribo de Carter “no viene de la mano de una candidatura parlamentaria”

“Está centrado al trabajo en el equipo de seguridad y si es necesario más adelante veremos alguna alternativa de elección”.

De esa forma la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al futuro político de Rodolfo Carter en la colectividad, luego que el miércoles el exalcalde de La Florida respaldara de forma pública la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

En concreto, el ex otrora líder municipal se sumó al equipo de seguridad del republicano.

Con su respaldo a la candidatura de Kast, Carter rompió un silencio de semanas e hizo definitivo su quiebre con Chile Vamos, bloque al que insistió que lo incluyera en primarias presidenciales.

El exalcalde reveló, en entrevista con CNN, que la coalición de centroderecha le ofreció una candidatura al Senado por Valparaíso, a lo que declinó. Consultado si ahora estaba en sus planes ir a la Cámara Alta, el ex líder comunal respondió: “Hoy quiero ayudar a José Antonio (Kast), entregarle mi experiencia y ver dónde servir. Si el Senado es el camino, lo discutiremos de aquí a agosto”.

En el Partido Republicano, sin embargo, la carta senatorial a esa región es el timonel Arturo Squella, quien ya fue ratificado por el comité electoral de la colectividad.

En Desde la Redacción la secretaria general del partido fue consultada por el escenario, a lo que contestó: “El que Rodolfo (Carter) llegara al partido no viene de la mano de una candidatura parlamentaria, viene de la mano de la incorporación al equipo de seguridad”, agregando que “esto es algo de lo que uno puede ir viendo, las cosas van cambiando en el camino, pero hoy el trabajo de Rodolfo (Carter) está centrado en el equipo de seguridad”.

En esa línea, Hurtado no ahondó si hay regiones que se han barajado para una potencial candidatura senatorial del ex jefe comunal de La Florida. Pese al arribo de Carter al comando de Kast, se mantiene como independiente y no como militante del Partido Republicano.