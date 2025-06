Rodolfo Carter y su apoyo a Kast: “Tiene la capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos en que el resto tiembla”

La noche de este miércoles, entrevistado en CNN Chile, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, profundizó en las razones que lo llevaron a respaldar la candidatura presidencial de José Antonio Kast y a incorporarse a su comando como asesor de su equipo de seguridad.

“Creo que del listado de candidatos, el que tiene las mejores condiciones, por el temple que tiene, es Kast. Chile lo conoce, ha sido varias veces candidato, y tiene una tranquilidad proverbial para enfrentar la adversidad y la capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos en que el resto tiembla”, dijo Carter.

La exautoridad comunal puso de relieve sus diferencias con Evelyn Matthei en temas de seguridad, y citó como ejemplo los cuestionamientos que recibió cuando quiso echar abajo las denominadas casas narcos de su comuna.

“Cuando se produce el tema de las casas narcos, ella dijo que no estaba de acuerdo y que habría hecho una comisión de expertos para ver como enfrentar el tema. Y yo creo que en esa materia Chile no resiste más comisiones”, argumentó.

Y agregó: “Esta elección se trata de si vamos a ser capaces de recuperar y salvar Chile frente al fracaso sistemático que estamos teniendo en el cumplimiento de la ley”.

Consultado por qué no respaldó al abanderado republicano desde un inicio, en lugar de intentar competir con Matthei en una primaria, Carter afirmó que fue porque Chile Vamos era su domicilio político. En este sentido, dijo que fue un error de ese sector no haber convocado a elecciones previas. “Creo que Chile Vamos está arrepentido de no haber hecho primarias”, dijo.

“Me dolió mucho lo que pasó en lo humano, no porque no hubiera primarias, sino por cómo se hizo, por el espectáculo penoso que se dio frente a la opinión pública. Y se lo dije a Evelyn y a la gente de Chile Vamos: asuman los costos”, agregó.

Candidatura al Senado

Carter también reveló que para evitar su alejamiento de Chile Vamos, esa coalición le ofreció una candidatura al Senado por Valparaíso. “Reconozco ese esfuerzo y se lo agradezco, pero con la misma franqueza yo le transmití a Evelyn y a las personas que generosamente me trataron de convencer, que no se trata del puesto , sino de estar en un lugar donde pueda servir y ser parte de un equipo que cambie el curso de tragedia que tiene Chile, en materia de seguridad pública y de crecimiento”, señaló.

Y consultado si en este nuevo escenario, en que ahora es parte del equipo de Kast, va a levantar una candidatura a la Cámara Alta, Carter señaló que es “lo más probable”.

“Hoy quiero ayudar a José Antonio, entregarle mi experiencia y ver donde servir. Si el Senado es el camino, lo discutiremos de aquí a agosto”, explicó.

Cabe recordar que al equipo de seguridad de la campaña de Kast que se sumará Carter también está integrado por el general de Ejército en retiro, Cristian Vial; el general de Carabineros en retiro, Enrique Basaletti; y el coronel de Gendarmería en retiro, Luis González.

Consultado por sus expectativas para los meses que quedan de carrera a La Moneda, Carter se manifestó confiando en que el avance de José Antonio Kast en las encuestas es una tendencia que se va a consolidar en las próximas semanas.

“La frustración de los chilenos con quienes ya han gobernado es muy alta y Chile Vamos ha tenido la oportunidad de gobernar” , argumentó.

Diferencias valóricas

Carter también desestimó que las diferencias valóricas que tiene con el líder de republicanos pudiese afectar su nuevo rol, y descartó que Kast esté planeando una regresión en materias como el aborto en tres causales, sobre todo porque los desafíos en materia de seguridad y crecimiento son tan grandes que no dejarán espacio para otros temas al próximo gobernante.

“Todos hemos hecho un aprendizaje de profundo respeto por el otro, yo mismo lo he tenido, siendo yo más liberal en algunas cosas, trato de ponerme en el lugar de todos los chilenos”, explicó.