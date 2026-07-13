SNA pide al gobierno nueva visa laboral para que migrantes trabajen en el sector agrícola
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, instó al Ejecutivo a avanzar en nuevas medidas para facilitar que extranjeros, especialmente bolivianos, tengan facilidades migratorias para trabajar en el sector agrícola, dada la falta de trabajadores en el rubro. "En el gobierno anterior trabajamos muchísimo para sacar la visa Mercosur y en el 2025 se otorgaron 139.000 visas de trabajo a los trabajadores bolivianos. Nosotros queremos una migración regular, ordenada, segura; a Chile se viene a trabajar con visa de trabajo. Pero a principios de año vimos que esto se interrumpió", dijo. Así, aseguró que conversaron con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien estaría estudiando modificar el decreto 177 de la Ley de Migraciones, que crea la subcategoría del trabajador de temporada agrícola. "Esperamos que esté lo antes posible y esperamos que sea ágil", sostuvo Walker. Revisa en el video la entrevista completa.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.