Sylvia Eyzaguirre critica la falta de propuestas de los candidatos presidenciales sobre educación
Revisa la conversación de Rodrigo Álvarez y Juan Paulo Iglesias con Sylvia Eyzaguirre, filósofa, investigadora del CEP y columnista de La Tercera, sobre los desafíos en educación para el próximo gobierno y cómo se ha abordado la temática en las campañas. "Debería haber un acuerdo nacional en materia de educación", planteó Eyzaguirre, quien cuestionó que la materia sea postergada del debate público.
