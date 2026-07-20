Temporal en La Serena afecta gravemente a sectores residenciales

Por otra parte, la directora de Senapred informó que el sistema frontal en el país ha dejado un balance de 2.205 personas damnificadas entre Atacama y La Araucanía. De ellos, hay 1.179 personas albergadas.

Además, se registran 99.316 personas aisladas, 17 lesionadas y cuatro desaparecidas. Respecto a los desaparecidos, Cebrián informó que fueron reportadas como “presuntas desgracias recibidas por carabineros de Chile y hasta esta hora tenemos una en la Región de Atacama y tres en la Región de Coquimbo”.