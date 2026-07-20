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    Temporal en La Serena afecta gravemente a sectores residenciales

    El pulso de las lluvias no ha parado en el norte del país. Los videos dan cuenta de como se han ido activando las quebradas y canales que se encuentran muy cercanos a sectores residenciales.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Por otra parte, la directora de Senapred informó que el sistema frontal en el país ha dejado un balance de 2.205 personas damnificadas entre Atacama y La Araucanía. De ellos, hay 1.179 personas albergadas.

    Además, se registran 99.316 personas aisladas, 17 lesionadas y cuatro desaparecidas. Respecto a los desaparecidos, Cebrián informó que fueron reportadas como “presuntas desgracias recibidas por carabineros de Chile y hasta esta hora tenemos una en la Región de Atacama y tres en la Región de Coquimbo”.

    Más sobre:TemporalLa SerenaAtacamalluvias en Coquimbo

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