Unicef Chile cuestiona aumento de penas a menores: “Adolescentes privados de libertad tienen menos posibilidades de reinserción”
La semana pasada la comisión de Constitución del Senado aprobó aumentar las penas máximas para los adolescentes infractores de ley. Las iniciativas para que se puedan endurecer las sanciones a menores se producen luego de delitos de alta connotación pública protagonizados por este grupo etario. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', la oficial de protección de Unicef en Chile, Candy Fabio, explicó por qué -según su visión- la respuesta a la problemática no es por la vía punitiva sino que a través de medidas preventivas y en la reinserción social. Revisa en el video su análisis completo.
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