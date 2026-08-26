Desde la Redacción: entrevista a Ernesto Ottone y al senador Miguel Ángel Becker
En el programa de streaming de La Tercera el sociólogo y exjefe de los asesores del Segundo Piso de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, advirtió que ve "una cierta fragilidad en el liderazgo del Presidente Kast” a propósito de las descoordinaciones entre sus principales ministros. También, afirmó que existe una "sospecha legítima" hacia la "iliberalidad" del Jefe de Estado por cómo está estructurada la reforma de seguridad y porque, según él, Kast pertenece a un "club" de mandatarios que "son portaestandarte de estas posiciones". En este capítulo, también, el senador RN Miguel Ángel Becker reveló que La Moneda convocó a los parlamentarios de La Araucanía a una cita con Interior para "conversar lo que ha significado el estado de excepción” y explicitó que, en su condición de exmilitar, no respalda que las FF.AA. combatan al crimen organizado.
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