SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición amenaza con ir al TC tras anuncio del gobierno en Responsabilidad Penal Adolescente

    Si bien el proyecto se encuentra en el Senado, las declaraciones de ministros del Ejecutivo activaron a la izquierda -particularmente a los diputados- para recurrir, nuevamente, al Tribunal Constitucional. La primera vez fue para impugnar varios artículos de la ley de Escuelas Protegidas, batalla que ganaron, propinándole una dura derrota a La Moneda.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    25/01/2024 JURAMENTO SEXTA MINISTRA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ALEJANDRA PRECHT FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Solo bastaron 24 horas para que la oposición volviera a invocar al Tribunal Constitucional y, con esto, intentar frenar el avance de la agenda legislativa del gobierno.

    Esta vez, fue tras el anuncio del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de las indicaciones que ingresarían la próxima semana al proyecto, en segundo trámite constitucional en el Senado, para corregir el proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente.

    “A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para ciertas materias específicas relativas a la residencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir una cierta condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves”, detalló el secretario de Estado tras la cuenta pública del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

    Posteriormente, fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien detalló que dentro del paquete de indicaciones que está preparando La Moneda, “se quitará en el caso de este catálogo de 17 delitos, la limitación de 5 años de condena a los menores de 14 y 15 años, diciendo que se usará el límite que tienen los adolescentes de 16 y 17 años”.

    Si bien el proyecto se encuentra en el Senado, los anuncios de ambos secretarios de Estados activaron a la oposición -particularmente a los diputados- para recurrir, nuevamente, al TC.

    La primera en advertir un supuesto vicio de constitucionalidad fue la diputada Lorena Fries (FA), quien aseguró que “no puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal”.

    Y añadió: “Ese es un estándar de derechos de niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación a derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también una inconstitucionalidad a través del artículo 5 de la Constitución”.

    A su turno, el jefe de la bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, quien además de calificar de “inconstitucional” las enmiendas que presentará el Ejecutivo, afirmó que el contenido que ingresará “atenta contra las normas del debido proceso establecidas en nuestra Constitución, y también la Convención Internacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes”.

    “Claramente, debe existir un juez natural y también un procedimiento que sancione el desarrollo de una investigación, y no puede aplicarse uno u otro, porque siempre van a subsistir en esa eventual solicitud o interpretación del tribunal que apruebe el juzgamiento a través de un procedimiento para adultos, la norma vigente establece que el interés superior del menor debe siempre prevalecer. Por eso, esta indicación es una norma que a mi juicio es absolutamente inconstitucional”, insistió Leiva.

    Por su parte, el diputado Bernardo Salinas (Ind.-PC) -que es integrante de la comisión de Seguridad, señaló que “bajar la edad de responsabilidad penal viene a resolver el tema del nivel de violencia y el nivel de actos delictuales que hoy día cometen estos jóvenes”.

    Junto con ello, agregó: “Tenemos que tener la rigurosidad y la responsabilidad de analizar en su mérito, primero no quitándoles derechos garantizados constitucionalmente a los jóvenes, no empujándolos más a la marginalidad, no llevándolos a la escuela del crimen a través de las cárceles”.

    Derrota de gobierno en el TC

    La invocación del Tribunal Constitucional por parte de la oposición vuelve a revivir uno de los traspiés más sufridos por el gobierno, luego del despacho a ley del proyecto “Escuelas Protegidas”.

    Desde el primer trámite, los diputados de oposición -Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC)- advirtieron que podrían recurrir al organismo por una serie de normas, pero esperaron al despacho final de la iniciativa.

    Luego de esto, fueron hasta el TC para impugnar algunos artículos. Y triunfaron.

    Uno de los golpes más duros para el gobierno es que el TC declaró contrario a la Constitución el artículo 6 del proyecto.

    Esa norma es la que planteaba la inhabilidad para acceder a la gratuidad. Es decir, se creaba un nuevo requisito para acceder a dicho beneficio.

    Otra de las normas declaradas contrarias a la Constitución tiene que ver con la revisión de mochilas. Si bien la revisión de esas pertenencias se podrá hacer, se caen algunas hipótesis, como, por ejemplo, cuando el alumno se niega.

    Es decir, la revisión de mochilas y otros objetos logró pasar el test del TC, pero nunca podrá hacerse de manera forzosa.

    Otra norma que también se declaró inconstitucional tiene que ver con la disposición que planteaba como una afectación grave a la convivencia escolar los actos estudiantiles que impiden la realización de clases y cuyo efecto es la paralización de esas labores docentes.

    La misma suerte tuvo la norma que prohibía el uso de accesorios “o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, drogas o conductas delictuales u contrarias a la ley”.

    También se cayó, y por lo tanto se declaró contrario a la Constitución, la norma que permitía dejar fuera de los procesos de admisión a alumnos que previamente habían sido expulsados o sus matrículas canceladas de otros establecimientos educacionales.

    Más sobre:PolíticaGobiernoResponsabilidad Penal AdolescenteTribunal ConstitucionalOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores

    Fiscalía presentará más de 200 testigos y más de 100 evidencias en emblemático juicio por crimen de Ronald Ojeda

    PS condiciona ir al TC por megarreforma: fijarán postura en los próximos días con el resto de la oposición

    Kast cierra su gira más extensa como presidente en ejercicio con un llamado a empresarios uruguayos a invertir en Chile

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado critica posible AC contra Steinert: “Hay que concentrarse en los problemas reales de las personas”

    Presidenta del Senado critica posible AC contra Steinert: “Hay que concentrarse en los problemas reales de las personas”

    2.
    Nunca digas “nunca jamás”: la trastienda de la jornada en la que Quiroz accedió a sentarse a negociar la megarreforma

    Nunca digas “nunca jamás”: la trastienda de la jornada en la que Quiroz accedió a sentarse a negociar la megarreforma

    3.
    Las dudas de Arturo Squella en torno a su reelección a la cabeza del P. Republicano y el nombre que asoma para sucederlo

    Las dudas de Arturo Squella en torno a su reelección a la cabeza del P. Republicano y el nombre que asoma para sucederlo

    4.
    El “efecto Longueira” en la UDI

    El “efecto Longueira” en la UDI

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?
    Chile

    Guillermo Ramírez llama a una “reflexión profunda” del oficialismo: “¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno?

    El golpe final de Contraloría: Steinert no se abstuvo pese a conflicto de interés y actuó fuera de sus facultades en oficio a PDI

    Fiscalía presentará más de 200 testigos y más de 100 evidencias en emblemático juicio por crimen de Ronald Ojeda

    Precios de mercado anticipan inflación en 3,6% a fin de año y apuntan a una rebaja de la tasa del Banco Central
    Negocios

    Precios de mercado anticipan inflación en 3,6% a fin de año y apuntan a una rebaja de la tasa del Banco Central

    Generación eléctrica crece 5% el primer semestre: Solar y eólica siguen al alza, mientras la hidráulica se desploma

    CChC: casi 80% de las manzanas en la RM son solo residenciales y advierten necesidad de incentivar comercios y servicios

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos
    Tendencias

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial
    El Deportivo

    Un cierre de infarto: revisa el gol anulado a Croacia en el décimo minuto de adición ante Portugal en el Mundial

    Cristiano resiste, Modric dice adiós: Portugal se libera en la agonía ante Croacia y se cruzará con España en octavos

    El primero de CR7 en fases de eliminación del Mundial: revisa el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal ante Croacia

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”
    Cultura y entretención

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores
    Mundo

    Vaticano excomulga a obispos y sacerdotes cismáticos y advierte a sus seguidores

    Aumentan a 27 los muertos por oleada de ataques de Rusia contra Kiev

    Araqchi aborda con Guterres los últimos “avances” sobre las conversaciones indirectas con EE.UU.

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido