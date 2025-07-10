Cinco productos ideales para mantener a los pequeños cómodos y calentitos este invierno

Con la llegada del invierno, crece la preocupación por mantener a los más pequeños protegidos del frío, tanto dentro de la casa como en paseos al aire libre, sin sacrificar su comodidad de movimiento.

Con eso en mente, BabyRosen, la nueva marca especializada de Rosen en productos para guaguas, seleccionó cinco esenciales de temporada que combinan abrigo, diseño y funcionalidad, para así acompañar a los más pequeños de la familia en los días más fríos del año.

“En BabyRosen sabemos que el invierno trae nuevos desafíos para quienes estamos criando. Por eso, cada producto ha sido elegido pensando en lo que realmente necesitan las familias: abrigo, comodidad y tranquilidad”, comentó Beatriz Lagos, business development manager de BabyRosen.

“Nuestro compromiso es acompañarlos en cada etapa y en cada estación del año, con soluciones pensadas desde la experiencia real de criar y cuidar”, añadió.

Los seleccionados de la marca

Sacos de dormir: En invierno, mantener una temperatura estable durante la noche es clave para un descanso seguro. Los sacos de dormir de BabyRosen, confeccionados en algodón orgánico certificado, entregan abrigo sin frazadas sueltas, favoreciendo un sueño cómodo y seguro. Con TOG 2.5, ideales para el frío, y diseñados bajo estándares europeos de seguridad, combinan confort, sustentabilidad y tranquilidad para los padres.

Los sacos de dormir de BabyRosen son confeccionados con algodón orgánico certificado y favorecen un sueño cómodo y seguro.

Mantas de invierno: En BabyRosen destacan dos mantas ideales para abrigar a las guaguas esta temporada. La manta de lana merino, perfecta para dormir, regula naturalmente la temperatura, es hipoalergénica y transpirable, cuidando la piel de la guagua. Y la manta Dream de Doomoo, ideal para envolver al recién nacido, que está hecha de algodón orgánico ultrasuave y forrada con una fibra de poliéster muy suave, entregando abrigo y una sensación de contención desde el primer día.

Plumones para cuna: La marca ofrece plumones con distintos niveles de TOG, recomendados según la temperatura de la pieza. Están confeccionados con materiales nobles como TENCEL™, kapok y seda, que son naturales, hipoalergénicos y transpirables.

Sábanas de algodón: Aunque no abrigan por sí solas, las sábanas cumplen un rol clave en el descanso invernal. Las sábanas BabyRosen, confeccionadas en algodón 100% de 300 hilos, ofrecen una suavidad superior, permiten la circulación del aire y ayudan a mantener una temperatura equilibrada durante la noche. Son hipoalergénicas y resistentes, ideales para pieles sensibles, y combinan confort, calidad y durabilidad en cada lavado.

Sacos de paseo: Los sacos de paseo de BabyRosen están diseñados para mantener a las guaguas abrigadas y cómodas durante los trayectos invernales. Con interiores suaves e hipoalergénicos, materiales que regulan la temperatura y opciones con capas impermeables y detalles funcionales, ofrecen abrigo seguro y práctico en cada salida. Además, se adaptan fácilmente a distintos sistemas de sujeción y se pliegan con facilidad para mayor comodidad de uso.

Cada producto BabyRosen está pensado para entregar confort, seguridad y suavidad en los momentos que más importan. Visita www.babyrosen.cl o acércate a las tiendas para conocer más de la colección de invierno.