SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos

Los rebaños de ovejas se dejan ver en los alrededores de Torres del Paine. FOTO: Guido Macari M

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó este lunes que suspendió importaciones de riesgo desde Argentina luego de la detección de scrapie en ejemplares reproductores.

La alerta fue entregada el pasado 11 de marzo por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina, que notificó al SAG de la detección, de la enfermedad que es altamente contagiosa y causa temblores en ovejas y cabritos.

Ante esta alerta, el servicio especializado chileno informó a su par argentino que suspenderá importaciones específicas ante el hallazgo de la enfermedad en animales de establecimientos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

La prohibición de ingreso, informa el SAG, incluye pequeños rumiantes destinados a faena inmediata, leche y productos lácteos destinados a alimentación animal, y vísceras o subproductos comestibles de pequeños rumiantes, considerados como “mercancía de riesgo” y que estaban listos pare hacer su ingreso al país.

Sin embargo, el organismo informó que la importación de carne ovina se mantiene con autorización “conforme a los requisitos sanitarios vigentes actualmente, decisión que se ajusta a las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que reconoce esta mercancía como segura para el comercio internacional”.

El prurigo lumbar o scrapie es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los ovinos y caprinos.

La principal vía de transmisión es de la madre a su descendencia inmediatamente después del parto, así como la exposición a los fluidos expulsados durante el parto o a tejidos de un animal infectado.