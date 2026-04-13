SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Corte Suprema da pie atrás a fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    La Corte Suprema dijo que la Corte de Apelaciones incumple en el error "de tener por cumplida la orden impartida en una sentencia firme, en circunstancias que, del mismo tenor de la resolución respectiva, consta que el tribunal asume que ello no es efectivo".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Corte Suprema revirtió el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que daba por cumplida la medida que obligaba a las empresas de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR a bloquear un grupo de sitios de apuestas online.

    Luego del primer bloqueo, las plataformas de apuestas operaban con cambios en sus direcciones URL, por lo que la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia solicitaron que se bloquearan también los sitios espejo.

    Las empresas de telecomunicaciones habían justificado su acción bajo la capacidad técnica que tenían y la posibilidad de que, bloqueando los sitios espejos, se afectaran otros servicios. Una postura que había tenido acogida por parte de la Corte de Apelaciones.

    Así, la acción solo se limitaba a bloquear el link principal del sitio de apuesta en cuestión y se eximía a las direcciones espejo que, para el usuario, hacían que no existiera una diferencia a la hora de usar el sitio antes y después de la medida de las telecos.

    Ahora la Corte Suprema —instancia que acogió en su momento el recurso de protección interpuesto por Lotería de Concepción que obligó el bloqueo de los sitios web— estimó que la decisión de la Corte de Apelaciones no fue la óptima.

    “La misma Corte de Apelaciones encargada de llevar a cabo la ejecución de lo fallado admite en su resolución de 18 de marzo de 2026 que no se ha cumplido con lo ordenado“, dijo la Corte Suprema.

    El máximo tribunal también comenta que “omite en su análisis que la obligación de las recurridas proviene de una sentencia judicial firme que produce el efecto de cosa juzgada y que con ese proceder se termina posibilitando, por omisión, el desarrollo de una actividad respecto de la cual no se ha acreditado que quienes la llevan a cabo cuenten con la debida autorización legal y administrativa”.

    “Se incurre en el error de tramitación de tener por cumplida la orden impartida en una sentencia firme, en circunstancias que, del mismo tenor de la resolución respectiva, consta que el tribunal asume que ello no es efectivo, ordenando el archivo de la causa”, agregó.

    Ahora, según explica la Corte Suprema, el caso vuelve a la Corte de Apelaciones: “Reponiéndose la causa al estado de que los ministros no inhabilitados que corresponda adopten las medidas encaminadas a obtener el cumplimiento de lo sentenciado en dicho proceso“.

    La acción se da luego de una queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones “por la falta o abuso grave que se les atribuye al dictar la resolución de 18 de marzo de 2026“.

    En tanto, la decisión que se revirtió fue la que nació de un recurso de protección deducido por Gonzalo Cisternas Sobarzo, actuando por Lotería de Concepción, en contra de Claro Chile SpA, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., GTD Manquehue S.A., Telefónica Chile S.A., WOM S.A. y VTR.

    Ahora, la Corte de Apelaciones deberá volver a pronunciarse sobre la disputa para dar cumplimiento a la decisión de la Corte Suprema en septiembre pasado.

    Más sobre:ComunicacionesTelecosSitios web

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    Lo más leído

    1.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    2.
    Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

    Las 293 páginas de la declaración de patrimonio del biministro Daniel Mas: entregó en fideicomiso $ 8.585 millones a Picton

    3.
    Cuotas en fondos extranjeros, colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: el patrimonio del canciller Pérez Mackenna

    Cuotas en fondos extranjeros, colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: el patrimonio del canciller Pérez Mackenna

    4.
    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    5.
    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”
    Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores
    Negocios

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Corte Suprema da pie atrás a fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo
    El Deportivo

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Al lado de Carlos Alcaraz y Armand Duplantis: el prestigioso premio al que postula la fundación chilena Fútbol Más

    La moderación de Lucas Cepeda tras su primera anotación en Europa: “Tengo que ir paso a paso, no he logrado nada”

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú
    Mundo

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    La juventud húngara celebra el fin de la era Orbán

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones