Carabineros detiene a ciudadano haitiano indagado por el asesinato de adulta mayor en Quinta Normal

La tarde de este lunes, personal de Carabineros detuvo al ciudadano de nacionalidad haitiana Victor Thiany (27), vinculado al robo con homicidio que afectó a una adulta mayor en la comuna de Quinta Normal.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, la aprehensión del sujeto se concretó en la comuna de Melipilla, por lo que mañana martes pasará a control de detención.

Thiany se mantenía prófugo desde la jornada del jueves 2 de abril, cuando los hechos quedaron al descubierto.

La víctima fue identificada como María Leonor Valdevenito, de 65 años, a quien se le sustrajo la ropa que comercializaba y el furgón con el que trabajaba, lo que quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

Al momento de ser encontrada sin vida, fuentes del caso advirtieron que presentaba signos de asfixia y golpes. Fueron sus dos hijas las que alertaron de lo ocurrido, tras concurrir al domicilio y percatarse de que la puerta había sido forzada y que su madre había sido atacada.

Producto de los hechos, Carabineros había colgado un afiche de búsqueda del imputado donde se señala que “representa un alto peligro para la seguridad pública". Por lo mismo, solicitaban la colaboración de la ciudadanía.