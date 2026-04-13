Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a defender la baja del impuesto corporativo que incluirá el gobierno del presidente José Antonio Kast en su proyecto de “Plan de Reconstrucción Nacional” o ley miscelánea. Una iniciativa que se espera conocer en detalle este miércoles.

Sin entrar en mayores detalles sobre la iniciativa en cuestión, donde se buscaría una rebaja del impuesto corporativo del 27 % hasta el 23% de forma gradual hasta el 2029, el secretario de Estado comentó que “es una rebaja de impuestos para que aumente la inversión, para que aumente el empleo. Son 150.000 empresas, que emplean la mitad de los trabajadores de Chile”.

“Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir”, dijo.

El ministro también defendió su mirada, en medio de cuestionamientos de la oposición, apelando a que la medida tiene como primer grupo de beneficiarios a las empresas de menor tamaño.

“La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo, al empleo que tiene bajas remuneraciones; es un crédito del 15% de la remuneración bruta (...) ese empresario va a tener una inyección de recursos y eso va a ocurrir en todo Chile, en todas las ciudades”, sostuvo.

Otro de los argumentos que planteó es que “esto es un proyecto de crecimiento, es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo, es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción, de eso se trata”.

“No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier bajada de impuestos es para poder favorecer a los más ricos. No, señores, aquí la economía está complicada; la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido”, cerró.